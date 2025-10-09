сегодня в 14:33

Глава парламентской партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель предложила главе государства Фридриху Мерцу самостоятельно поучаствовать в боевых действия РФ и Украины. Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов рассказал Общественной Службе Новостей , что эти слова — спланированный политический ход.

Вайдель подчеркнула, что, «если кто-то хочет войны, то пусть идет и сражается сам».

«Пусть служит», — высказалась о Мерце политик.

Панкратов заявил, что Вайдель применяет так называемую технику «политического айкидо». Политик применяет риторику канцлера ФРГ против него же самого. Лидер АдГ использует трехуровневую многоходовку.

В рамках первого проводится дискредитация военной политики Мерца с помощью персонализации ответственности. На втором уровне подрывается легитимность милитаристской программы главы ФРГ с помощью показа того, что она оторвана от реальности.

На третьем Вайдель позиционирует свою партию, как единственную политическую силу, которая может не позволить втянуть Германию в конфликт с РФ.

