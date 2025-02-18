Неформальный саммит по Украине в Париже завершился без итоговых заявлений Политика сегодня в 00:59

На неформальном саммите по Украине в Париже, в котором приняли участие ряд европейских лидеров, не прозвучало итоговых заявлений, а его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе, сообщает РИА Новости.

Экстренная встреча продлилась порядка трех часов По словам премьер-министра Польши Дональд Туска, на саммите не было принято никаких решений по Украине. Ранее сообщалось, что в Париже состоится неофициальная встреча, где будет поднят вопрос о присутствии зарубежных военных сил на территории Украины после завершения конфликта.