Небензя: Украинская ПВО стала причиной гибели мирных жителей в Кривом Роге

сегодня в 06:26

Постпред РФ обвинил Киев в использовании гражданских как «живого щита

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что трагедия в Кривом Роге произошла из-за действий украинских сил ПВО, сообщает РИА Новости .

Российские войска нанесли высокоточный удар по ресторану, где проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов, однако именно украинская ракета ПВО стала причиной жертв среди гражданского населения.

«Характер поражающих элементов однозначно указывает на то, что люди погибли от украинского боеприпаса. Сам факт проведения военного совещания в густонаселенном районе города свидетельствует о том, что киевский режим цинично использует мирных жителей в качестве живого щита», — указал дипломат.

Небензя также отметил, что в результате точного удара ВС РФ были ликвидированы до 85 военных противника и уничтожено 20 единиц техники

Ранее Минобороны России сообщало о проведении операции против командного состава ВСУ и иностранных наемников в Кривом Роге.

Украинская сторона пока не прокомментировала эти заявления.