Цели России в СВО на Украине будут достигнуты дипломатическим или военным путем, без учета действий Вашингтона, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Ее (спецоперации — ред.) цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости… от самоубийственного разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России», — заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 18 ноября.

Он отметил, что Запад действует «в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики». Этот процесс начал Лондон в 2014 году, когда устроил «цветную революцию» в Киеве, добавил Небензя.

Ранее в ООН заявили о необходимости защиты гражданского населения после разрешения США использовать американские тактические ракеты для ударов по территории России.