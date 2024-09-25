Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет продолжать проводить спецоперацию, если западные государства не дадут избавиться от «раковой опухоли» — украинского режима, сообщает ТАСС .

Во время заседания Совбеза ООН по вопросу конфликта между Москвой и Киевом дипломат отметил, что украинцы для России — братский народ, к которому относятся с уважением. Многие жители соседней страны нашли убежище в РФ.

Но если страны Запада не дадут «избавиться от раковой опухоли, которую представляет киевский режим» мирно, то Россия будет продолжать спецоперацию, подчеркнул Небензя. СВО будет идти столько, сколько понадобится, пока окончательно не будут выполнены ее задачи.

Ранее Небензя заявил, что страны Запада причастны к терактам с использованием бытовой техники. Противостояние на Ближнем Востоке стало более технологичным после подрыва пейджеров.