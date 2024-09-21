Небензя обвинил США в терактах с помощью бытовой техники

Мир вступает в эпоху терактов с использованием электронных бытовых приборов из-за действий США и западных стран, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, Вашингтон и его сателлиты взяли на вооружение информационно-коммуникационные технологии против других стран.

«Эти действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — сказал постпред.

Он подчеркнул, что серия взрывов электронных устройств в Ливане привела развитие противостояния на Ближнем Востоке «в новое высокотехнологическое измерение».

17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы батарей сначала в пейджерах, затем в других бытовых приборах. Погибли 11 человек, более 4,5 тысяч были травмированы.