Небензя раскритиковал документ ООН, принятый по инициативе США

Постпред России при ООН назвал резолюцию по Газе «котом в мешке»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг резкой критике резолюцию Совета Безопасности по сектору Газа, принятую по инициативе США, сообщает РИА Новости .

«Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ — это очередной кот в мешке», — заявил дипломат в ходе заседания СБ ООН.

Небензя охарактеризовал голосование как «печальный день для Совета» и выразил опасения, что документ может стать «ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории». Российский постпред подчеркнул, что резолюция не подтверждает фундаментальные принципы урегулирования, включая формулу двух государств, а предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня рискует стать стороной конфликта.

Во вторник Совбез ООН одобрил предложенную Вашингтоном резолюцию в поддержку плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе, при этом Россия и Китай воздержались при голосовании.