Небензя раскритиковал документ ООН, принятый по инициативе США
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг резкой критике резолюцию Совета Безопасности по сектору Газа, принятую по инициативе США, сообщает РИА Новости.
«Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ — это очередной кот в мешке», — заявил дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Небензя охарактеризовал голосование как «печальный день для Совета» и выразил опасения, что документ может стать «ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории». Российский постпред подчеркнул, что резолюция не подтверждает фундаментальные принципы урегулирования, включая формулу двух государств, а предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня рискует стать стороной конфликта.
Во вторник Совбез ООН одобрил предложенную Вашингтоном резолюцию в поддержку плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе, при этом Россия и Китай воздержались при голосовании.