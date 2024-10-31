Небензя пригласил британского дипломата убедиться в «бедности России»
Небензя позвал британского дипломата разочароваться в «бедной России»
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил коллегу из Великобритании Барбару Вудворд в «обедневшую Россию», чтобы разочароваться в увиденном, пишет ТАСС.
По словам Небензи, Вудворд критически отозвалась о российском бюджете, применив словосочетание impoverished Russia (обедневшая Россия).
«Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами», — заявил российский дипломат.
Российский постпред в ООН добавил, что увиденное в России «разочарует» представителя Великобритании.