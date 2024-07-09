Небензя: трагедии можно было избежать, если бы ВСУ не размещали ПВО в Киеве

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что трагедии с падением ракеты рядом с больницей можно было избежать, если бы украинская армия не размещала системы ПВО в жилых кварталах Киева, сообщает РИА Новости .

«Одной из целей в Киеве стал киевский завод им. Артема – одно из крупнейших предприятий концерна „Укроборонпром“. Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что данная цель была поражена Вооруженными силами РФ. Это подтверждают не только данные объективного контроля, но и сами жители украинской столицы.

Российский постпред отметил, что киевский завод находится примерно в 2 км от пострадавшей детской больницы. Поразившие ее ракетой средства ПВО Украины пытались перехватить российские ракеты. Киевские власти могли бы избежать трагедии, если бы ВСУ не размещали системы ПВО в жилых кварталах города.

Небензя напомнил, что Россия не наносит удары по украинским гражданским объектам. Бойцы ВС РФ точечно бьют по авиационным базам ВСУ и объектам ВПК Украины.

Накануне в Киеве прогремели взрывы. По заявлениям украинских властей, обломки ракет упали в 7 районах города, в том числе около детской больницы «Охмадит» в Шевченковском районе.

В Минобороны РФ пояснили, что снимки с места происшествий однозначно говорят о том, что удары были нанесены ПВО Украины из зенитных систем, которые расположены в Киеве.