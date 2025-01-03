Небензя оценил перспективы Японии и ФРГ стать постоянными членами Совбеза ООН

У ФРГ и Японии не получится стать постоянными членами Совета безопасности ООН. Это очевидный факт, сказал постпред РФ при Организации объединенных наций Василий Небензя, сообщает РИА Новости .

«Есть страны, которые претендуют на место в СБ, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония», — сказал Небензя.

Дипломат отметил, что в январе 2025 года начнутся переговоры между властями разных государств. Они будут обсуждать реформу Совета безопасности ООН.

Ранее Небензя сказал, что команда избранного президента США Дональда Трампа делает некоторые сигналы по поводу украинского конфликта. Но пока для РФ в них нет ничего интересного.