Небензя: ЕС и Британия не могут быть стороной договоренностей по Украине

ЕС и Великобритания не могут выступать в качестве стороны каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта на Украине из-за их недоговороспособности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости .

По его словам, ЕС и Британия «ослеплены русофобией». Они стремятся нанести поражение России руками украинцев, считает Небензя.

Он добавил, что в связи с этим ЕС и Британия недоговороспособны. Потому они не могут быть стороной будущих договоренностей по разрешению конфликта на Украине.

Небензя отметил, что европейские власти на сегодняшний день не могут мыслить стратегически, чтобы вообразить какие-либо уравнения безопасности с РФ, так как они много лет вели антироссийскую политику.

Ранее Небензя заявил, что горячая фаза конфликта на Украине может скоро закончиться. По его словам, это стало возможно благодаря приходу республиканцев к власти в США.