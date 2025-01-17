Небензя: атака ВСУ на «Турецкий поток» совершена по наводке США

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть все основания считать, что атака ВСУ на «Турецкий поток» была совершена по наводке Соединенных Штатов и Британии, пишет РИА Новости .

По его словам, есть основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, которые заинтересованы в подсаживании Евросоюза на дорогой СПГ из США.

Он отметил, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку на компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», фактом «энергетического терроризма».