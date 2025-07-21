«Не вырвало»: юрист Трампа пил водку с Лукашенко в Белоруссии

Юрист Трампа Коул с фразой «не вырвало» рассказал об обеде с водкой у Лукашенко

Юрист президента США и заместитель американского спецпосланника по Украине Джон Коул заявил, что пил водку на обеде с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В интервью Politico он рассказал, что этот случай произошел в конце апреля 2025 года, сообщает Lenta.ru .

По словам Коула, планирование поездки в Белорусию началось с того, что американские дипломаты связались с Минском. Уже через день после звонка представитель президента США Дональда Трампа отправился в Белоруссию, где встретился с Александром Лукашенко и пообедал с ним.

«Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», — вспомнил Коул.

Этот эпизод демонстрирует изменение подхода Трампа к внешней политике во время второго президентского срока, отмечает Politico.

Между тем Александр Лукашенко встретился со специальным посланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Встреча белорусской и американской делегаций состоялась во Дворце Независимости в Минске.