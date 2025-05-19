Не Украина: политолог назвал, на что сместят фокус разговора Трамп и Путин

Фокус разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа сместится с украинского вопроса и будет больше направлен на обсуждение торгово-экономических отношений, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Телефонные переговоры между Путиным и Трампом назначены на 17:00 понедельника.

«Рискну предположить, что фокус сегодняшнего разговора между президентами России и США сместится с украинской проблематики на более значимые для развития двусторонних отношений темы. В частности, прошла информация, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить торгово-экономические отношения. Смена ключевой темы диалога будет верным признаком того, что РФ и Штаты пошли по пути нормализации отношений», — сказал Сипров.

Он добавил, что к этому есть объективные предпосылки — перед странами стоит общий вызов: необходимость реиндустриализации и восстановления технологического суверенитета.

«Здесь открываются перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Да, вашингтонской администрации придется предпринять усилия на внутриполитическом контуре и убедить оппонентов в необходимости снятия санкций. Думаю, на этом направлении Путин и Трамп выработают яркие и нестандартные решения», — отметил политолог.