Не смогли найти Иран на карте: Милонов высмеял депутатов ЕС

Депутат Милонов прокомментировал видео, где в ЕС не смогли найти Иран на карте

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что европейские политики «деградировали», после сообщений о том, что парламентарии ЕС не смогли найти Иран на карте, сообщает Газета.ru .

Милонов прокомментировал публикацию французской газеты Le Parisien о том, что депутаты Европарламента не смогли указать Иран на карте мира. Видео с неправильными ответами записали в начале марта, однако внимание к нему привлекли только в последние выходные.

«Сейчас французским политикам и французским депутатам не нужно знать, где что находится, потому что они настолько деградировали и настолько их место определено только в границах Франции, что отсутствует необходимость для этих людей просто банально знать, где что находится», — подчеркнул парламентарий.

Он также заявил, что если европейские депутаты начнут изучать географию, у них возникнут «фантомные боли» из-за колониального прошлого.

«Географию учить французам не надо, потому что она им не понадобится. Если они что захотят узнать о том, как живут бывшие колонии, могут обратиться в наш Африканский корпус», — заключил Милонов.

По данным Le Parisien, некоторые парламентарии путали Иран с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией.

