Не рискуйте кораблями: российский моряк о потопленном хуситами сухогрузе

На кадрах мужчина с повязкой на голове, лежащий на больничной койке, обращается к судовладельцам:

«Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Если какая-то компания планирует идти в Эйлат (Израиль), не отключайте связь. Лучше вообще туда не ходить — эта война (в Газе) должна закончиться. Нельзя отправлять корабли в зону риска. И нужно спрашивать экипаж: готов ли он к такому рейсу?»

6 июня хуситы атаковали сухогруз Eternity C, шедший под флагом Либерии, заявив, что он нарушил запрет на заход в израильские порты.

Судно затонуло, Галактионов был подобран йеменскими военными и доставлен на берег.

Хуситы с ноября 2023 года атакуют суда, связанные с Израилем, США и их союзниками, в знак поддержки Палестины. Ранее они освобождали российских и китайских моряков, подчёркивая, что не считают их целями.