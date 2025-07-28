Не рискуйте кораблями: российский моряк о потопленном хуситами сухогрузе
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Движение «Ансар Аллах» (хуситы) распространило видео, на котором, предположительно, запечатлён российский моряк Алексей Галактионов — единственный выживший член экипажа греческого сухогруза Eternity C, потопленного йеменскими силами в Красном море, сообщает РИА Новости.
На кадрах мужчина с повязкой на голове, лежащий на больничной койке, обращается к судовладельцам:
«Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Если какая-то компания планирует идти в Эйлат (Израиль), не отключайте связь. Лучше вообще туда не ходить — эта война (в Газе) должна закончиться. Нельзя отправлять корабли в зону риска. И нужно спрашивать экипаж: готов ли он к такому рейсу?»
6 июня хуситы атаковали сухогруз Eternity C, шедший под флагом Либерии, заявив, что он нарушил запрет на заход в израильские порты.
Судно затонуло, Галактионов был подобран йеменскими военными и доставлен на берег.
Хуситы с ноября 2023 года атакуют суда, связанные с Израилем, США и их союзниками, в знак поддержки Палестины. Ранее они освобождали российских и китайских моряков, подчёркивая, что не считают их целями.