Не причесался и опоздал: как Макрон прибыл на саммит ЕС

Эммануэль Макрон не причесался и опоздал на саммит ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выглядел «заметно растрепанным» и опоздал на саммит Европейского союза на 1,5 часа, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет издание Euractiv, из-за ветра волосы президента были растрепаны, а он пытался пригладить их, но не преуспел в этом.

На видео видно, что после выхода из авто на голове Макрона появился «ирокез», ветер так поднял волосы.

Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе проходит 26 и 27 июня. Это мероприятия посвятили форсированной милитаризации сообщества. Впервые в истории оно проходит на следующий день сразу после саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Ранее колумнист издания The Times Эдвард Лукас сравнил саммит НАТО с «потемкинскими деревнями» из-за желания государств-участниц и руководства альянса не злить президента США Дональда Трампа.