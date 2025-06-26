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Колумнист британского издания The Times Эдвард Лукас сравнил саммит НАТО с «потемкинскими деревнями» из-за желания стран-участниц и руководства альянса не злить американского президента Дональда Трампа, сообщает RT .

По его словам, для этого лидеры альянса сократили повестку дня, отодвинули тему украинского конфликта и преуменьшили «угрозу» со стороны Москвы.

«Пока что это сработало. Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое», — отметил он.

По итогам саммита НАТО Трамп заявил, что стремление президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине не вызывает сомнений. Он также отметил, что хочет провести телефонный разговор с российским лидером.