Не поздравивший Путина Вучич согласился помогать Украине

N1: Вучич осудил СВО и поддержал Украину после саммита с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России и на Украине, сообщает Газета.ru со ссылкой на издание N1. Ранее сербский лидер также не поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

Вучич поучаствовал в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в хорватском городе Дубровник. Там также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы стран региона.

По итогам саммита политики, среди которых был и Вучич, подписали декларацию с осуждением СВО, пишет N1. Кроме того, документ также предполагает помощь подписантов Украине и выступает за членство Киева в НАТО и Евросоюзе.

Александр Вучич не поздравил Владимира Путина с днем рождения 7 октября, отмечало Danas. По данным сербского издания, политик не поздравил своего российского коллегу впервые за 8 лет своего президентства.