Не очень понятно: Путин на ВЭФ прокомментировал задержание Дурова в Париже

Решение Франции арестовать предпринимателя Павла Дурова для президента России Владимира Путина стало не очень понятным, об этом он заявил на пленарной сессии ВЭФ 5 сентября, пишет ТАСС .

По мнению Путина, решение французских властей было избирательным и не очень понятным, так как не только с помощью Telegram злоумышленники совершают аналогичные преступления, в которых теперь подозревают и самого предпринимателя. Российский лидер подчеркнул, что у Кремля не было никаких претензий к Дурову, чего нельзя сказать о Франции.

Путин также рассказал, что в Баку не встречался с Дуровым и даже не знал, что предприниматель находится в городе, но поделился воспоминаниями, что однажды виделся с ним в Москве. Тогда Дуров делился с главой государства своими бизнес-планами.

Ранее сообщалось, что Павла Дурова задержали в аэропорту во Франции в конце августа сразу же, как его самолет приземлился в Париже. Его подозревают в ряде преступлений, в том числе в распространении порнографии.