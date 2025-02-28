Не обойдется без криков и скандалов: политолог о встрече Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп с начала нового срока позволяет себе критические высказывания в адрес украинского главы Владимира Зеленского. В связи с этим неожиданная смена риторики в преддверии его встречи с Зеленским вызывает особый интерес, заявил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Джавуд Муромцев.

«Очевидно, что Зеленский, во-первых, всячески будет пытаться уговорить Трампа продолжать финансирование Незалежной. Возможно, не обойдется без криков и скандалов, как это было во время приезда министра финансов США на Украину. Во-вторых, ожидается, что президенты будут подписывать соглашение о редкоземельных металлах и договариваться об условиях функционирования „инвестиционного фонда для восстановления Украины“» — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что на данном этапе ожидается, что 50% прибыли от добычи минеральных ресурсов будет идти в фонд, юрисдикция у которого будет американская. В-третьих, Муромцев думает, что американский президент повторит требования о проведении президентских и парламентских выборов на Украине.

«В любом случае, переговорные позиции Зеленского крайне слабы. По сути, он может находиться только в роли просящего или давать гарантии наперед, на будущее. Таким образом, встреча Трампа и Зеленского — это возможность для обеих сторон установить псевдограницы сотрудничества, но лишь время покажет, насколько эффективно они смогут использовать эту встречу для достижения собственных целей», — заключил эксперт.

Ранее Трамп удивил журналистов сменой тональности по отношению к Зеленскому, которого ранее называл диктатором без выборов. Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская считает, что это нормальная практика перед переговорами.