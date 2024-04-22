В МИД РФ оценили желание Польши разместить у себя ядерное оружие США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «не новой провокацией» заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram .

Мария Захарова подчеркнула, что Польша уже давно делает подобные провокационные заявления, направленные против России, и это не новость для МИД РФ.

«Свои амбиции в плане того, как бы покрепче «прильнуть» к размещенному в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, если на территории Польши появится ядерное оружие США, Россия отреагирует незамедлительно. Такие объекты сразу же попадут в список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО.

Ранее заявление Дуды прокомментировали в Кремле. Вооруженные силы России сделают все, чтобы обеспечить стране безопасность, если в Польше появится ядерное оружие США.