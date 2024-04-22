Кремль отреагировал на согласие Дуды разместить ядерное оружие в Польше
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в стране ядерное вооружение. По его словам, российская армия проанализирует эту ситуацию и будет готова на ответные шаги, сообщает газета «Известия».
В ходе брифинга Песков отметил, что российские военнослужащие пойдут на любые шаги, чтобы обеспечить безопасность своей страны.
«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее Дуда заявил, что лично несколько раз беседовал с политиками из США о размещении ядерных боеголовок в Польше. По словам польского лидера, развертывание ЯО в стране намерены осуществить в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.