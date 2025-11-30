Не лучший день: переводчицу Орбана уличили в подлоге на встрече с Путиным

сегодня в 22:14

Переводчица исказила слова Путина на встрече с Орбаном в Кремле

Во время переговоров венгерского премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным переводчица смягчила и изменила ключевые высказывания российского президента, сообщает РБК .

Согласно данным венгерского издания Telex, она опустила конкретные цифры по снижению торгового оборота, а также перефразировала замечания о разнице позиций по Украине.

Представитель правящей партии «Фидес» Тамаш Менцер признал неточности перевода, но назвал сотрудницу лучшим специалистом по русскому языку.

Четырехчасовые переговоры, состоявшиеся 28 ноября, обе стороны охарактеризовали как успешные, несмотря на возникшие недочеты в коммуникации. Орбан подтвердил готовность Венгрии стать площадкой для мирного урегулирования.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.