NBC: в США назвали продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби
Американская администрация сочла первый день проведенных переговоров в Абу-Даби с участием представителей РФ, Украины и США продуктивным, сообщает ТАСС.
Об этом пишет телеканал NBC News, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома.
«Переговоры продолжатся завтра», — добавил собеседник.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров, которые 23 января стартовали в Абу-Даби. По его словам, работа идет и продвигается, но важно имплементировать «формулу Анкориджа».
