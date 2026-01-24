NBC: в США назвали продуктивным первый день переговоров в Абу-Даби

Фото - © сгенерировано Freepik

Американская администрация сочла первый день проведенных переговоров в Абу-Даби с участием представителей РФ, Украины и США продуктивным, сообщает ТАСС.

Об этом пишет телеканал NBC News, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома.

«Переговоры продолжатся завтра», — добавил собеседник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров, которые 23 января стартовали в Абу-Даби. По его словам, работа идет и продвигается, но важно имплементировать «формулу Анкориджа».

