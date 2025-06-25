NBC: у армии Израиля заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения

У ЦАХАЛ заканчиваются некоторые виды ключевого вооружения и боеприпасы, сообщает RT со ссылкой на NBC.

«Дефицит произошел на фоне напряженности между Трампом и Нетаньяху из-за попыток Трампа добиться прекращения огня после 12 дней ударов между Израилем и Ираном», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня нарушили и Израиль, и Иран. Он выразил недовольство обеими сторонами. Республиканец призывал еврейское государство не наносить удары по Тегерану.

В ночь на 24 июня президент США рассказал, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня. Спустя 3 часа после вступления перемирия в силу Израиль заявил, что был атакован ракетой Ирана. Тегеран отмечал, что не запускал снаряд.