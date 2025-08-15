NBC: Трамп думает, что ему не дадут Нобелевскую премию мира

Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы ему дали Нобелевскую премию мира. Однако он не думает, что получит ее, рассказал представитель Белого дома телекомпании NBC, сообщает ТАСС .

Трамп чувствует, что заслуживает получить Нобелевскую премию мира. Но он шутил, что ее скорее дадут тому, кто напишет о том, о чем думает президент США, а не ему.

При этом Трамп не хочет напрямую говорить о том, что мечтает получить Нобелевскую премию мира.

Ранее сообщалось, что семь государств поддержали выдвижение Трампа на награду. Среди них — Азербайджан, Армения, Израиль, Габон, Руанда, Пакистан и Камбоджа.