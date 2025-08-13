сегодня в 14:52

7 государств поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом в своем аккаунте в соцсети Х назвал семь стран, которые поддержали выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Это Армения, Азербайджан, Камбоджа, Габон, Израиль, Пакистан и Руанда.

Ранее власти Камбоджи официально выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира. С этой инициативой выступил премьер-министр Хун Манет.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физлицам и организациям, которые внесли, по мнению организации, выдающийся вклад в дело укрепления мира.