сегодня в 17:26

Камбоджа предложила кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Власти Камбоджи на официальном уровне выдвинули американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил премьер-министр страны Хун Манет, он отправил письмо в Нобелевский комитет, сообщает ТАСС .

Политик предложил выдвинуть кандидатуру Трампа, поскольку он сделал исторический вклад в укрепление мира. Манет выразил президенту США признательность.

Также он добавил, что народ Камбоджи ценит роль Трампа в восстановлении мира и стабильности на границе с Таиландом. Вмешательство политика позволило не допустить разрушительного конфликта.

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей на границе начался 24 июля 2025 года. Острая фаза закончилась 28 июля. Премьер-министры обеих стран тогда договорились завершить огонь.