NBC: США могут заняться мониторингом буферной зоны в случае мира на Украине

По информации NBC News, США могут взять на себя главную роль в мониторинге потенциальной буферной зоны в случае заключения мирного договора между Россией и Украиной. К охране этих территорий могут привлечь войска стран НАТО, сообщает РБК .

Буферная зона может представлять собой демилитаризованную территорию. На данный момент ее границы не определены. Что касается наблюдения, США могли бы осуществлять его с помощью спутников и беспилотников.

Идея появилась после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Озвученный план может быть частью гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Трамп становится все менее оптимистичным относительно скорого решения украинского кризиса. Источники в американской администрации сообщают, что глава Белого дома также сомневается в возможности организовать встречу между российским и украинским лидерами в ближайшем будущем, но при этом не хочет портить отношения с Путиным.