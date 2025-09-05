NBC: США могут заняться мониторингом буферной зоны в случае мира на Украине
Фото - © Erik Warren, U.S. Army.
По информации NBC News, США могут взять на себя главную роль в мониторинге потенциальной буферной зоны в случае заключения мирного договора между Россией и Украиной. К охране этих территорий могут привлечь войска стран НАТО, сообщает РБК.
Буферная зона может представлять собой демилитаризованную территорию. На данный момент ее границы не определены. Что касается наблюдения, США могли бы осуществлять его с помощью спутников и беспилотников.
Идея появилась после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Озвученный план может быть частью гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения.
Ранее сообщалось, что Трамп становится все менее оптимистичным относительно скорого решения украинского кризиса. Источники в американской администрации сообщают, что глава Белого дома также сомневается в возможности организовать встречу между российским и украинским лидерами в ближайшем будущем, но при этом не хочет портить отношения с Путиным.