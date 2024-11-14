NBC: окружение Трампа считает, что Маск ведет себя как сопрезидент США

Окружение Дональда Трампа недовольно поведением Илона Маска. По их мнению, предприниматель ведет себя как сопрезидент США, пишет ТАСС .

По словам одного представителя президента, Маск «приписывает себе большую заслугу в победе» на выборах Трампа.

Один источник также отметил, что окружение Трампа начинает уставать от влияния бизнесмена и его постоянного присутствия рядом с политиком.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков сообщил, что предприниматель Илон Маск играет все более значимую роль в политике США.

Бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов. Маск в соцсети Х сказал, что будет освещать деятельность DOGE в соцсетях.