NBC: окружение Трампа считает, что Маск ведет себя как сопрезидент США
Окружение Дональда Трампа недовольно поведением Илона Маска. По их мнению, предприниматель ведет себя как сопрезидент США, пишет ТАСС.
По словам одного представителя президента, Маск «приписывает себе большую заслугу в победе» на выборах Трампа.
Один источник также отметил, что окружение Трампа начинает уставать от влияния бизнесмена и его постоянного присутствия рядом с политиком.
Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков сообщил, что предприниматель Илон Маск играет все более значимую роль в политике США.
Бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами станут главами департамента по достижению государственной эффективности (DOGE) Соединенных Штатов. Маск в соцсети Х сказал, что будет освещать деятельность DOGE в соцсетях.