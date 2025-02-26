NBC News: Россия и США могли договорится об ископаемых в ДНР и Запорожье

Россия предложила США часть прав на полезные ископаемые в Донбассе и Запорожье

Россия предложила США часть прав на полезные ископаемые на принадлежащих Москве территориях Донбасса и Запорожской области, пишет Telegram-канал «База» со ссылкой на NBC News.

Телеканал ссылается на неназванные американские источники, знакомые с секретными сведениями.

По данным анононимных чиновников, условия соглашения по совместному использованию месторождений на «новых территориях» обсуждались во время встречи сторон в Эр-Рияде, но к конкретным результатам представители Вашингтона и Москвы не пришли, указано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп указал на достигнутые договоренности с украинской администрацией по редкоземельным металлам, которые должны быть подписаны на высшем уровне в столице США в ближайшую пятницу.