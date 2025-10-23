Названо количество физлиц и организаций, вошедших в «черный список» ЕС по России

В «черный список» ЕС по России теперь входят 1 980 человек и 683 организации

После того, как Евросоюз на официальном уровне утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, европейский «черный список» по России достиг 1 980 человек и 683 организации, сообщает ТАСС .

Так, например, в 19-й пакет антироссийских санкций были включены помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов, ректор ВШЭ Никита Анисимов, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Также санкции были наложены на генерала армии КНДР Чха Ен Бом, который участвовал в освобождении Курской области. Под ограничения попали «дочки» «Лукойла» в ОАЭ и зарегистрированной в США компании Aruba Maritime Administration & Offshore.

Ранее отмечалось, что в новый пакет санкций Евросоюза вошли рестрикции против банков РФ и криптовалюты. Кроме того, он ограничивает передвижения российских дипломатов в ЕС. Также под санкции попали более 100 танкеров, ходящих под иностранными флагами.

