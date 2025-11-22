Названо имя нового спецпосланника президента США по Украине
Фото - © U.S. Army
Министр армии США Дэн Дрисколл назначен на пост спецпосланника американского президента по урегулированию на Украине. Ранее он уже успел провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «Абзац» со ссылкой на The Guardian.
Дрисколл сменит на этом посту Кита Келлога. Предыдущий переговорщик ушел в отставку, заявив, что американский президент Дональд Трамп недостаточно поддерживает Киев.
Официальное сообщение от Белого дома о назначении нового спецпосланника по Украине еще не опубликовано.
Известно, что Дрисколл вырос в семье военных. Он также одноклассник и друг вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Ранее Дрисколл обсудил с Зеленским представленный Штатами мирный план по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что по итогам встречи в Киеве министр армии США «был настроен оптимистично».
