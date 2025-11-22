FT: тон встречи министра армии США с еврочиновниками был тошнотворным

Тон прошедшей вечером 21 ноября встречи американского министра армии Дэниела Дрисколла с послами и чиновниками евростран можно описать как «тошнотворный», сообщает РИА Новости .

Как пишет газета Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа заявила чиновникам Украины и ЕС, что возможности для переговоров в отношении американского плана по окончанию конфликта ограничены. Высокопоставленный еврочиновник сказал, что тон данной встречи был «тошнотворный».

При этом Дрисколл подчеркнул, что по этому вопросу настроен оптимистично, но предупредил, что Штаты не собираются быть гибкими.

Ранее Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить предложенный США мирный план или сражаться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.