Названа возможная дата подписания сделки Украины и США по ископаемым

Agence France-Presse: Украина подпишет сделку с США по ископаемым 28 февраля

По информации высокопоставленного представителя украинской власти, которую цитирует Agence France-Presse (AFP), в конце текущей недели Киев планирует подписать сделку с США по полезным ископаемым, пишет РИА Новости .

Как стало известно AFP, документ, касающийся сферы минеральных ресурсов, может быть подписан представителями Киева в американской столице 28 февраля 2025 года.

«На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу (28 февраля — ред.), чтобы подписать сделку», — сообщили украинские чиновники.

Ранее СМИ сообщили, что Украина и США сумели договориться по условиям сделки, касающейся редкоземельных металлов. Журналисты отметили, что Вашингтон пошел на некоторые уступки, однако официальной информации пока не поступало.