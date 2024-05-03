Названа предполагаемая дата рабочего визита Путина в Китай

Зарубежное агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщает, что президент России Владимир Путин в середине мая приедет в Китай, чтобы обсудить увеличение объемов российско-китайской торговли, пишет «Коммерсант» .

Последний раз Путин был в Китае в октябре 2023 года. В конце апреля российский лидер подтвердил слухи о том, что планирует рабочий визит в КНР, но точные даты командировки не озвучивал.

По неподтвержденной информации, одной из повесток для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином будет ужесточения правил работы китайских банков с клиентами из России.

Ранее в Пекине состоялась встреча министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. В ходе переговоров стало известно, что КНР будет поддерживать стабильное развитие соседней страны.