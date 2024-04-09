Китай поддержит стабильное развитие России

Фото - © В Пекине прошла встреча Лаврова и главы МИД Китая Ван И/МИД России

В Пекине прошла встреча Лаврова и главы МИД Китая Ван И

Переговоры министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И прошли в правительственной резиденции Дяоюйтай, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Лавров выразил признательность Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией, отмечают «Известия».

Он отметил, что выборы президента в России проходили в условиях мощного влияния со стороны Запада, массированных атак на российские территории со стороны ВСУ. Несмотря на все это, голосование прошло успешно, добавил российский министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также поблагодарил китайскую сторону за соболезнования в связи с совершенным терактом в подмосковном «Крокусе».

В свою очередь, глава китайского МИД заявил, что Пекин будет поддерживать стабильное развитие РФ после переизбрания Путина.