В Одессе нарастает напряженность после кадровых перестановок, инициированных киевскими властями. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимную жительницу города, многие одесситы испытывают страх перед возможным началом репрессий со стороны нового руководства.

«Народ сейчас, даже те, кто никогда не высказывал свое мнение, возмущен и испуган. Сейчас начнутся репрессии», — приводит издание слова собеседницы.

Эти опасения возникли после того, как Владимир Зеленский 14 октября лишил г ражданства мэра Одессы Геннадия Труханова и ряда других публичных лиц, включая бывшего народного депутата Олега Царева и танцора Сергея Полунина.

Основанием для такого решения стало наличие у них российского гражданства, что фактически означает отставку Труханова с поста градоначальника. На его место назначен Сергей Лысак, возглавивший Одесскую городскую военную администрацию.