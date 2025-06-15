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Научный институт в Реховоте поврежден при атаке Ирана

Ночная атака Ирана нанесла повреждения научно-исследовательскому институту Вейцмана в Реховоте, где ведутся исследования в области онкологии, сообщает РБК .

Прямое попадание ракеты вызвало масштабный пожар, полностью разрушив лабораторный корпус.

Одновременно в пригороде Тель-Авива Бат-Яме иранская ракета разрушила многоэтажный жилой дом, который сейчас находится на грани полного обрушения. Под завалами могут находиться около 35 человек, спасатели в круглосуточном режиме ведут поисковые работы.

Среди четырёх погибших — восьмилетняя девочка и одиннадцатилетний мальчик, более 130 человек получили ранения различной степени тяжести. Больницы центрального округа переполнены, медики работают в условиях чрезвычайной ситуации