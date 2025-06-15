Восьмилетняя девочка и 11-летний мальчик погибли в Израиле при ударе Ирана
Четверо погибших, среди них дети: итоги новой атаки Ирана на Израиль
Число жертв последней иранской атаки на Израиль продолжает расти. По данным The Times of Israel, количество погибших достигло четырёх человек, сообщает RT.
Среди погибших — восьмилетняя девочка. Ранее Ynet сообщал о трёх погибших, включая 11-летнего мальчика. Всего зафиксировано 125 пострадавших с ранениями различной степени тяжести.
Удар нанесён по жилым кварталам Хайфы. Иран применил гиперзвуковые ракеты, баллистические ракеты типа Emad и Kheibar Shekan.