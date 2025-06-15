Восьмилетняя девочка и 11-летний мальчик погибли в Израиле при ударе Ирана

Четверо погибших, среди них дети: итоги новой атаки Ирана на Израиль
Политика

Число жертв последней иранской атаки на Израиль продолжает расти. По данным The Times of Israel, количество погибших достигло четырёх человек, сообщает RT.

Среди погибших — восьмилетняя девочка. Ранее Ynet сообщал о трёх погибших, включая 11-летнего мальчика. Всего зафиксировано 125 пострадавших с ранениями различной степени тяжести.

Удар нанесён по жилым кварталам Хайфы. Иран применил гиперзвуковые ракеты, баллистические ракеты типа Emad и Kheibar Shekan.