Республиканцы в заявлении перечислили неудачи Вашингтона при выводе войск из Афганистана, миграционном кризисе, инфляции доллара и внешнеполитическом ослаблении Америки.

«Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но и помогала Байдену скрыть его ухудшающееся здоровье во время пребывания в должности, что подрывает ее авторитет», — отмечается в документе, опубликованном на сайте структуры.

Ранее вице-президент США Камала Харрис после заявления главы Белого дома Байдена об отказе в предвыборной гонке заявила о готовности баллотироваться на пост руководителя страны.