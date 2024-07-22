Нацкомитет Республиканской партии: Харрис в Белом доме — это катастрофа
Республиканцы заявили о разрушении США Байденом и Харрис
Руководители США Камала Харрис и Джо Байден разрушали страну, заявили в Национальном комитете американской Республиканской партии, пишет ТАСС.
Республиканцы в заявлении перечислили неудачи Вашингтона при выводе войск из Афганистана, миграционном кризисе, инфляции доллара и внешнеполитическом ослаблении Америки.
«Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но и помогала Байдену скрыть его ухудшающееся здоровье во время пребывания в должности, что подрывает ее авторитет», — отмечается в документе, опубликованном на сайте структуры.
Ранее вице-президент США Камала Харрис после заявления главы Белого дома Байдена об отказе в предвыборной гонке заявила о готовности баллотироваться на пост руководителя страны.