НАТО у границы с РФ строит военные городки и тренировочные полигоны

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Кулишов: страны НАТО развивают инфраструктуру у границы с Россией

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов рассказал, как Россия наблюдает за развитием инфраструктуры стран НАТО у своей границы, где появляются военные городки и тренировочные полигоны, пишет РИА Новости .

«Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом «восточном фланге», включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения», — рассказал Кулишов.

По словам генерала армии, НАТО также наращивает транспортно-логистические возможности рядом с российской границей по приему и переброске живой силы и военной спецтехники сопредельных государств.

Ранее Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает ядерные удары по российской территории. Соответствующие учения проходят рядом с границей.