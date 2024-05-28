НАТО у границы с РФ строит военные городки и тренировочные полигоны
Фото - © НАТО
Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов рассказал, как Россия наблюдает за развитием инфраструктуры стран НАТО у своей границы, где появляются военные городки и тренировочные полигоны, пишет РИА Новости.
«Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом «восточном фланге», включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения», — рассказал Кулишов.
По словам генерала армии, НАТО также наращивает транспортно-логистические возможности рядом с российской границей по приему и переброске живой силы и военной спецтехники сопредельных государств.
Ранее Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает ядерные удары по российской территории. Соответствующие учения проходят рядом с границей.