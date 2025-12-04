сегодня в 03:04

Россия и НАТО сохраняет экстренные каналы связи, заявил газете «Известия» посол России в Бельгии Денис Гончар

Штаб-квартира альянса продолжает поддерживать рабочие контакты с российским дипломатическим представительством, включая линию аппарата военного атташе. При этом существует и возможность использования прямой связи между НАТО и Национальным центром управления обороной России.

Гончар отметил, что, несмотря на сохранение технических каналов коммуникации, руководство НАТО своими заявлениями и действиями демонстрирует неготовность к конструктивному взаимодействию.

Ранее сообщалось что Совет «Россия — НАТО» был упразднен.

