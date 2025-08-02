НАТО окажет военную помощь Киеву, чтобы «вернуть Москву к переговорам»

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США планируют усилить давление на Россию через поставки оружия Украине

Вашингтон намерен усилить давление на Россию, организовав поставки американского вооружения Украине за счёт союзников по НАТО. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, сообщает ТАСС .

По его словам, такая мера призвана «вернуть Москву за стол переговоров» и способствовать прекращению огня на Украине.

«Мы рассматриваем различные варианты, включая финансирование военной помощи Киеву нашими партнёрами по альянсу. Цель — создать условия для возобновления конструктивного диалога», — отметил Уитакер.

Это заявление прозвучало накануне визита в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

Ранее Уитакер подтвердил, что дипломат посетит российскую столицу в ближайшие выходные, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта.