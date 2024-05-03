НАТО обвинила Россию во «вредоносной деятельности» на странах альянса

В заявлении НАТО уточняется, что речь ведется о так называемых «дезинформации и саботаже» в государствах.

Кроме того, блок планирует продолжать оказывать различную военную помощь Украине, несмотря на «вредоносные действия» со стороны РФ.

При этом Россия не один раз сообщала, что не представляет угрозы для стран НАТО, но не оставит без внимания действия, которые представляют опасность для ее интересов. Также РФ готова к диалогу, который пройдет на равноправной основе, однако западным государствам нужно оставить курс на милитаризацию Европы.