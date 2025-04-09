Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что переговоры Франции и Великобритании по Одессе — это планы по интервенции в черноморские порты Украины, сообщает «Царьград» .

Также дипломат охарактеризовала идею по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

На прошлой неделе в Киеве прошло заседание начальников генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции, где они обсуждали «оперативные планы возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента». Это стало продолжение дискуссии в Париже 27 марта: представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности Киева после завершения конфликта.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 12 марта заявил, что нахождение войск НАТО под любым флатом на украинской земле представляет угрозу для РФ.