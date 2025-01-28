Нарышкин: Россию нельзя изолировать в экономической сфере

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россию не изолировать в экономической сфере, несмотря на попытки запада, сообщает РИА Новости .

«Попытки со стороны западного блока нанести ущерб российской экономике будут, конечно же, продолжаться», — отметил он.

По его словам, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив жесткими санкциями. Республиканец отметил, что если этого не произойдет, то он также введет пошлины на весь российский экспорт в США.