сегодня в 17:25

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил членам ассоциации при участии экспертов из других стран обсудить тему прав на украинские земли, сообщает ТАСС .

Он ответил на вопрос, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами.

По словам Нарышкина, данный предмет обсуждения имеет глубокую предысторию. Он предложил коллегам из РИО обсудить вопрос с исторической точки зрения.

На обсуждение темы собираются пригласить историков из других стран, например, из Польши, из Венгрии, из Словакии.

Ранее помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев выразил мнение, что Украина может перестать существовать в 2025 году. При этом, по его словам, украинцы остаются близким и братским России народом.