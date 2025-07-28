«Нам не о чем разговаривать»: сестра Ким Чен Ына сделала заявление о Сеуле

Заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон подчеркнула, что Пхеньяну уже не о чем разговаривать с Сеулом, отношения между странами прошли точку невозврата. Об этом сообщает РИА Новости .

Она уточнила, что действия нового правительства Южной Кореи, среди которых прекращение вещания пропаганды через громкоговорители, запрет на распространение листовок и идеи разрешения частных поездок в Северную Корею, воспринимаются в КНДР как устранение Сеулом последствий ранее сделанных ошибок.

«Если в Сеуле полагали, что смогут стереть последствия собственной враждебной политики несколькими сентиментальными высказываниями, то они глубоко заблуждаются», — сказала Ким Е Чжон.

Кроме того, сестра лидера КНДР раскритиковала предложение нового министра соседней страны Чон Дон Ена вернуться к диалогу и сотрудничеству. По ее словам, за громкими словами все еще видны старые установки Южной Кореи — военный союз с США и продолжение антисеверокорейской линии. Отличий между администрациями страны она не увидела.

Политик предупредила, что также Южная Корея и США, говоря о налаживании отношений, планируют провести масштабные совместные учения около границ КНДР, а после этого они, скорее всего, попытаются переложить ответственность за рост напряженности на Пхеньян.